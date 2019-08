Steve Biegun : Washington se tient prêt à redémarrer les négociations de travail avec Pyongyang

Photo : YONHAP News

Arrivé hier à Séoul depuis Tokyo, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Steve Biegun s’est entretenu aujourd’hui dans la matinée avec son homologue Lee Do-hoon.Au cours de leur conversation qui a duré plus d’une heure, les deux hommes auraient discuté des moyens de relancer les négociations nucléaires de travail avec Pyongyang d'ici début septembre au plus tard. Ils auraient aussi échangé sur la situation dans la péninsule après des séries de tirs de missiles nord-coréens.Au terme de cette rencontre, Biegun a déclaré aux journalistes que son pays était prêt à reprendre les discussions dès que le pays communiste aura informé de son intention de le faire. Il a aussi coupé court à la rumeur selon laquelle il pourra être nommé ambassadeur en Russie.Lee Do-hoon a pour sa part affirmé avoir mené avec l’émissaire américain un dialogue productif. Il a aussi souhaité que Séoul et Washington continuent à travailler en étroite coopération pour maintenir la dynamique du dialogue avec le régime de Kim Jong-un.