Le nombre des boursiers étrangers du gouvernement sud-coréen atteindra bientôt 10 000

Photo : YONHAP News

9 795. C’est le nombre des étrangers qui ont étudié chez nous dans le cadre du programme dit de GKS, la bourse d'études du gouvernement sud-coréen. Un programme lancé en 1967.D’après l’institut national pour l’éducation internationale (NIIED), qui le gère, ils sont venus d’un total de 156 pays et 1 885 d’entre eux ont obtenu un doctorat.Nombreux sont les anciens boursiers qui occupent actuellement un poste de leader influent dans leur pays respectif. Ils ont aussi créé leur association, qui leur permet d’échanger entre eux et de coopérer avec le pays du Matin clair. Parmi eux, un ancien ministre ghanéen et le doyen d’une faculté chinoise de formation des enseignants.