Washington esquive la question sur un possible contact entre Steve Biegun et Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain continue de botter en touche sur la possibilité que son représentant spécial Steve Biegun, actuellement à Séoul, rencontre des responsables nord-coréens.Interrogée sur une telle possibilité hier lors d’un point de presse, sa porte-parole Morgan Ortegus a en effet affirmé qu’« il n’y avait pas de rencontres ni de déplacements supplémentaires » à ce qui avait été précédemment annoncé dans un communiqué de presse. Un communiqué qui a été distribué vendredi dernier pour faire part du voyage de son émissaire spécial pour le pays communiste en Corée du Sud et au Japon. Le département d'Etat américain n’y a pas fait mention non plus de contact avec le Nord.Arrivé mardi après-midi à Séoul, Biegun continue à s’entretenir avec ses interlocuteurs sud-coréens, en préparation de l’éventuelle reprise des négociations nucléaires de travail avec Pyongyang. Avant même sa venue, il a été évoqué la possibilité de prendre contact avec le Nord à Panmunjom, à cheval sur la frontière intercoréenne. Normalement, il doit repartir aujourd’hui pour Washington.