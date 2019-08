Photo : YONHAP News

Alors que les dernières pluies sont tombées ce matin sur le sud du pays, la péninsule est toujours sous les nuages, et ce pour quelques jours encore. Le seul espoir d'éclaircies concerne le nord-ouest, dans la région de Séoul, vraisemblablement demain après-midi.En attendant, le mercure cède encore un ou deux degrés ce jeudi. Aujourd'hui, Météo-Corée prévoit 30℃ à Séoul, Gangneung et sur l'île de Jeju, 29℃ à Daegu, et 28℃ à Busan.