Séoul et Londres conviennent de poursuivre leur coopération après le Brexit

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Royaume-Uni ont manifesté leur volonté de continuer à coopérer étroitement même après la sortie de ce dernier de l’Union européenne, en adoptant, hier, un communiqué conjoint en ce sens.D’après le ministère des Affaires étrangères, cette démarche avait pour but de remplacer l’accord de base sur la coopération entre l’UE et la Corée du Sud étant donné qu’en cas de Brexit, ce texte ne serait plus valable pour la poursuite de la coopération avec Londres.Le document composé de huit articles réaffirme les valeurs clés que les deux nations soutiennent telles que la démocratie, les droits de l’Homme ou l’Etat de droit. Séoul et Londres affichent aussi leur détermination commune pour la non-prolifération des armes nucléaires, une dénucléarisation complète de la péninsule et l’installation d’une paix permanente dans la région. S'y ajoutent la promotion des investissements basées sur le libre-échange et les normes internationales ainsi que le développement durable.