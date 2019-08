Guerre commerciale Washington-Pékin : Trump revient sur la concurrence entre Apple et Samsung

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, Donald Trump a déclaré qu’il devait aider à court terme le PDG d'Apple, Tim Cook, évoquant de nouveau que le groupe sud-coréen Samsung Electronics est son concurrent. Il a fait cette déclaration hier à la presse à la Maison blanche, sans préciser pour autant comment l’aider.C’est la deuxième fois en trois jours que le président américain a fait mention de la concurrence entre les deux géants de l’électronique. Le 18 août, le patron de la marque à la pomme lui avait dit que la guerre commerciale entre les USA et la Chine rendait plus difficile cette concurrence.La raison : la firme américaine fabrique ses produits principalement en Chine, tandis que cela n’est pas forcément le cas pour sa rivale sud-coréenne. Les nouveaux tarifs douaniers américains sur les importations chinoises affecteront donc Apple.Le locataire de la Maison blanche a plus tard affirmé croire que Cook lui avait présenté un argument très convaincant et qu’il y réfléchirait.