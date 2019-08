Photo : KBS News

Le film « La bataille à Bong-o-dong », ou « The Battle : Roar to Victory » en anglais, sera distribué aux quatre coins du monde.Selon l’annonce faite hier par son distributeur Show Box, cette saga historique sera distribuée dans un total de 15 pays en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans l’Océanie, tels que les Etats-Unis, le Canada, l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, l’Australie, la Chine et la Thaïlande.Le long métrage de Won Shin-yeon raconte l’histoire de la fameuse bataille de juin 1920 au cours de laquelle la résistance coréenne attire dans la « vallée de la mort » l’armée régulière japonaise pour emporter sa première victoire contre elle. Il décrit le dévouement de nombreux indépendantistes anonymes qui n’ont pas hésité à sacrifier leur vie pour leur patrie.Sorti le 7 août dernier en Corée du Sud, le film a déjà attiré plus de 4,2 millions de spectateurs.