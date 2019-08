Les sud-Coréens pourront échanger plus facilement leur permis de conduire en Belgique

Photo : YONHAP News

Dès le 1er octobre prochain, les sud-Coréens résidant en Belgique pendant plus de six mois pourront échanger plus vite leur permis de conduire contre celui de la Belgique.L’ambassade de Corée du Sud à Bruxelles a conclu, hier, avec les autorités des transports belges, un mémorandum d’entente visant à simplifier la procédure concernée.Ce texte supplée l’accord de réciprocité du permis de conduire, signé en 1990, en réduisant notamment à moins d’une semaine la durée d’échange du permis qui peut actuellement se prolonger jusqu’à trois mois en Belgique.