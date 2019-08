Le chef de la diplomatie nord-coréenne devrait participer à l’assemblée générale de l’Onu

Photo : YONHAP News

Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères devrait représenter son pays lors de la session de haut niveau de l’assemblée générale de l’Onu, qui débute le 17 septembre prochain à New York.Le pays communiste en aurait informé les Nations unies en annonçant que Ri Yong-ho y prononcera un discours. Le régime de Kim Jong-un envoie presque chaque année son chef de la diplomatie à cette conférence. Mais, d’après une source diplomatique, il est possible que ce plan change comme il reste encore beaucoup de temps d’ici cette date.Etant donné que le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo devrait lui aussi y assister, certains avancent la possibilité d’une réunion de haut rang entre les deux pays.Dans ce contexte, les autorités diplomatiques sud-coréennes et américaines souhaiteraient relancer d’abord les négociations de travail avec Pyongyang avant d’organiser une réunion de haut niveau en marge de l’assemblée générale de l’organisation internationale.