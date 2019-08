Produit dérivé financier : l’émission du DLS à capital non garanti à son plus haut niveau historique

Photo : YONHAP News

De plus en plus nombreux sont les investisseurs sud-coréens qui placent leur argent dans les produits dérivés, donc plus ou moins risqués. On peut le constater dans les données communiquées aujourd’hui par l’association pour l’investissement financier (Kofia).En 2018, le montant de l’émission du produit dérivé sur taux d’intérêt, dit DLS, a totalisé 12 600 milliards de wons, l’équivalent de 9,4 milliards d’euros. Ce qu’il y a d’inquiétant, c’est que 25,5 % de cette somme, soit 3 200 milliards de wons, sont investis dans un placement à capital non garanti. C’est 22 fois plus qu’en 2013. Un record historique.Pendant la même période, l’émission du DLS à capital garanti n’a progressé que de 20,4 %.Ces dernières années, l’émission de ce produit risqué a fortement augmenté, car il affiche des rendements relativement élevés, alors que les plafonds des livrets d’épargne réglementés sont très faibles.