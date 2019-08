Kim Hyun-chong et Steve Biegun échangent sur les négociations nucléaires avec la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le 2e conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Cheongwadae s’est entretenu aujourd’hui, à Séoul, avec le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord.Kim Hyun-chong et Steve Biegun ont notamment échangé sur la perspective de relance des négociations de travail avec Pyongyang ainsi que sur la situation actuelle de la péninsule, alors que le ministère nord-coréen des Affaires étrangères déclarait, ce matin, ne pas être intéressé par le dialogue s’il est suivi d’une menace militaire.Au terme de leur entretien, Kim a dit, devant des journalistes, qu’il avait eu l’impression que les pourparlers Washington-Pyongyang devraient bientôt reprendre.A propos de la reconduction de l’accord sur la sécurité générale des informations militaires avec le Japon (GSOMIA), l’officiel sud-coréen a fait savoir que cette question avait également été abordée et qu’il avait expliqué à son interlocuteur que le gouvernement allait examiner prudemment ce dossier et décider conformément aux intérêts nationaux.L’émissaire américain est arrivé mardi dans la capitale sud-coréenne après avoir visité Tokyo. Il s’est entretenu hier avec son homologue Lee Do-hoon et le ministre de la Réunification Kim Yeon-chul. Biegun devait s'envoler pour les Etats-Unis cet après-midi, mais il a prolongé d'un jour sa visite à Séoul.