Le palais de Gyeongbok sera ouvert au public la nuit dès le 12 septembre

Photo : YONHAP News

La visite nocturne du palais de Gyeongbok débutera le 12 septembre prochain, soit le 1er jour du congé de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons.D’après l’annonce faite par l’Administration de l'héritage culturel, ce palais principal de la dynastie Joseon (1392-1910), situé au centre de Séoul, sera ouvert la nuit au public à trois périodes, à savoir du 12 au 15 septembre, du 22 septembre au 5 octobre, enfin entre le 20 octobre et le 6 novembre.L’horaire de la visite est de 19h à 21h30 et l’entrée est permise jusqu’à 20h30. Le nombre de visiteurs par jour est limité à 4 500 individus.Les étrangers et les sud-Coréens âgés de 65 ans et plus peuvent acheter un ticket sur place. Pour les autres, ils doivent réserver sur le site d’achat en ligne Auction Ticket (http://ticket.auction.co.kr).