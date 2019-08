GSOMIA : Washington se dit « déçu » et « préoccupé » par la décision de Séoul de mettre fin à l’accord avec Tokyo

Photo : YONHAP News

Suite à la décision du gouvernement sud-coréen de ne pas renouveler l’accord de partage d'informations militaires (GOSOMIA) avec le Japon, Washington a manifesté sa déception en demandant l’engagement du dialogue entre Séoul et Tokyo.Le secrétaire d’Etat américain a tenu hier, heure locale, des propos en ce sens lors de la conférence de presse tenue à l’issue de son entretien avec son homologue canadienne. Mike Pompeo a également exprimé son souhait de voir se normaliser les relations entre les deux alliés des Etats-Unis.Le ton était plus musclé au département de la Défense. Le Pentagone a manifesté sa vive préoccupation et sa déception dans un commentaire de son porte-parole David Istburn.Les médias américains ont eux aussi relayé cette information en se disant surpris de la décision de Séoul et en revenant sur les brouilles historiques entre les deux pays, comme l’occupation forcée de la péninsule par le Japon ainsi que le travail forcé perpétré dans les entreprises nippones pendant la Seconde guerre mondiale.De telles réactions laissent entendre que les Etats-Unis s’inquiètent de la dégradation des relations sud-coréano-japonaises qui vont à l'encontre de leurs intérêts nationaux.