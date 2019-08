Exposition Chine-Asie du Nord-Est : les représentants de Séoul et Pyongyang esquivent le dialogue

Photo : KBS News

La Chine a inauguré aujourd’hui la 12e édition de son « Exposition Asie du Nord-Est » organisée à Changchung. Le ministre nord-coréen des Affaires économiques extérieures Kim Yong-jae a participé à ce salon en compagnie d’une délégation d'envergure. Il est chargé d’assurer la coopération économique internationale et d’attirer les investissements étrangers.C’est la première fois que le royaume ermite envoie un ministre en tant que chef de mission à cet événement annuel.La veille, la Chine a organisé un dîner de bienvenue officiel. Kim y a assisté, et il s’est retrouvé à la même table que Kwon Koo-hoon, le chef sud-coréen du Comité présidentiel de la coopération économique du Nord. Les deux hommes se seraient contentés de se saluer sans dire un mot. Et aucun regard n’a été échangé non plus au cours d’un concert donné à cette occasion.Cette froideur reflète bien les relations tendues entre Séoul et Pyongyang suite aux dernières provocations nord-coréennes matérialisées par des tirs successifs de missiles balistiques de courte portée et des propos acerbes à l’égard du Sud.A la sortie du dîner officiel, Kim Yong-jae a été interrogé par des journalistes qui voulaient savoir pourquoi Pyongyang et Washington n’arrivent pas à faire avancer les négociations au sein de leurs groupes de travail. Le nord-Coréen a quitté les lieux sans répondre.