Ri Yong-ho : Washington se trompe de vouloir maintenir les sanctions contre la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Alors que plusieurs médias et organes de la Corée du Nord multiplient, ces derniers jours, les critiques acerbes contre les Etats-Unis et la Corée du Sud, c’est au tour du chef de la diplomatie de décocher une flèche contre son homologue américain Mike Pompeo.Dans un commentaire publié aujourd’hui, Ri Yong-ho a affirmé que Washington se tromperait s’il voulait affronter le pays communiste avec les sanctions. Et de déclarer que Pyongyang est prêt à la fois au dialogue et à l’affrontement.Ces propos interviennent après que le secrétaire d’Etat américain a fait savoir, lors d’une interview avec le magazine américain Washington Examiner, que l’administration Trump maintiendrait les sanctions actuelles si le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ne procèdait pas à la dénucléarisation de son pays.En fustigeant « un empêcheur dépourvu de capacité de jugement rationnel », le ministre Ri a déploré le fait que de tels propos « venimeux » sortent de la bouche de celui qui dirige l’équipe de négociateurs américains, tandis que la reprise des pourparlers entre les deux pays se profile à l’horizon.Il est exceptionnel que Pyongyang choisisse un officiel de rang ministériel pour critiquer les autorités américaines, au lieu du directeur général chargé des affaires américaines ou du porte-parole. Cela laisse supposer que la relance des pourparlers nord-coréano-américains prendra du temps.