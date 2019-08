La Corée du Sud prévoit une hausse de 9 % de son budget en 2020

Photo : YONHAP News

L’exécutif élabore ces jours-ci son budget pour 2020 de manière à fixer l’enveloppe totale à hauteur de 513 000 milliards de wons, l’équivalent de 382 milliards d’euros, soit une hausse de 9 % par rapport au budget de cette année.C’est ce qu’a annoncé le ministre des Finances et vice-Premier ministre à l'économie lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui.Selon Hong Nam-ki, il est inévitable pour le gouvernement de mener une politique budgétaire expansionniste pour l’année à venir, compte tenu de la conjoncture économique domestique comme extérieure. Et il a fallu prendre en considération divers facteurs : un rôle actif à jouer par le budget national pour faire face à la conjoncture, la redynamisation économique, le renforcement de l’économie inclusive, ainsi que les capacités financières à moyen et à long terme.D’après le ministre des Finances, avec ce budget, la dette publique sud-coréenne devrait passer de 37,2 % du PIB cette année à 39 % l’an prochain.Hong discutera de ce projet budgétaire lors de la réunion entre l’exécutif et le parti au pouvoir lundi prochain, et lors d’un conseil des ministres jeudi prochain. Avant de le déposer en mars 2020 à l’Assemblée nationale.