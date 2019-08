Coûts de stationnement des GI’s : les négociations débuteront mi-septembre

Photo : YONHAP News

D'après un responsable du ministère des Affaires étrangères, Séoul et Washington devraient entamer leurs négociations, après la grande fête traditionnelle de Chuseok au plus tôt, c’est-à-dire mi-septembre, pour conclure leur 11e accord dit « SMA » (Special Measures Agreement). Il s’agit d’un accord portant sur les coûts que les deux alliés assumeront respectivement pour le stationnement des quelque 28 500 soldats américains dans le sud de la péninsule.Séoul et Washington devraient bientôt fixer la date de ces pourparlers. D’ailleurs, Chang Won-sam, chargé d'élaborer le 10e SMA, et son homologue américain Timothy Betts se sont rencontrés mardi dernier à Séoul pour discuter du calendrier des prochaines tractations. Les Etats-Unis ont déjà désigné le successeur de Betts, et la Corée du Sud devrait en faire autant dans un bref délai.Comme le dernier accord sur le financement respectif du stationnement des GI’s en Corée du Sud arrive à son échéance, les deux pays devraient se dépêcher afin de boucler leurs discussions sur le nouveau texte.