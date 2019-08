Assurance-maladie : le taux de cotisation augmentera de 3,2 % l’an prochain

Photo : KBS News

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a organisé sa 17e commission de délibération sur les politiques d’assurance-maladie. Celle-ci a annoncé sa décision d’augmenter de 3,2 % le taux de cotisation pour l’assurance-maladie en 2020, soit une hausse plus légère que cette année, à savoir 3,49 %.Après cette révision, les salariés verront leur taux de cotisation passer de 6,46 % à 6,67 %. Cela leur reviendra à payer 112 365 wons contre 116 018 wons par mois, soit une hausse de 3 600 wons ou 2,7 euros.Quant aux non-salariés, ils sont soumis à un autre système basé sur des points d’évaluation. Avec la hausse du taux, chaque foyer devra payer 87 067 wons, contre 89 867 wons par mois, soit une augmentation de 2 800 wons ou 2,1 euros.Par ailleurs, la commission a adopté un projet consistant à faire passer au-delà de 14 % l’apport gouvernemental à l’assurance-maladie lors de la prochaine discussion budgétaire à l'Assemblée nationale. Elle a décidé dans la foulée de faire réviser la loi concernée dans le but d’assurer un soutien financier stable du gouvernement central.