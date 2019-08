La Corée du Nord tire deux projectiles vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

Pyongyang a tiré tôt ce matin deux nouveaux projectiles. C’est ce qu’a fait savoir l’état-major interarmées sud-coréen (JCS).Selon le JCS, les lancements ont été effectués depuis Sondok, situé dans la province de Hamgyong du Sud, vers la mer de l’Est, la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.Tout en suivant le moindre mouvement au nord du 38e parallèle, les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis examinent actuellement la nature de ces projectiles tout comme leur altitude maximale ainsi que leur distance parcourue. La Maison bleue a convoqué son Conseil de sécurité nationale (NSC).Quelques minutes avant l’annonce à Séoul, le gouvernement japonais a fait savoir que la Corée du Nord avait effectué des lancements de missiles balistiques. D’après l’agence de presse Kyodo, ces projectiles n’auraient pas atteint les eaux territoriales ou la zone économique exclusive du Japon.Il s’agit d’une nouvelle provocation militaire en huit jours. Et c’est une première depuis la fin des exercices conjoints sud-coréano-américains le 20 août dernier.