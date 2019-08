Pyongyang lance deux nouveaux missiles à courte portée

Photo : KBS News

La Corée du Nord a procédé tôt ce matin à de nouveaux tirs de projectiles présumés être des missiles balistiques à courte portée.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), ces lancements ont été effectués à 6h45 et à 7h02 depuis Sondok, situé dans la province de Hamgyong du Sud, vers la mer de l’Est, la mer qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Leur altitude maximale et leur distance parcourue sont estimées à environ 97 km et à quelque 380 km pour une vitesse de pointe de 6,5 Mach.Les autorités militaires de la Corée du Sud et des Etats-Unis continuent d’examiner la nature de ces nouveaux projectiles, tout en surveillant le moindre mouvement dans le pays communiste afin de faire face à de nouvelles provocations. A la demande du Japon, les informations lui seront partagées d’autant plus que l’accord relatif au partage d’informations militaires (GSOMIA) entre Séoul et Tokyo est toujours valable jusqu'au 22 novembre.Peu après le tir des projectiles en question, le gouvernement japonais a affirmé que la Corée du Nord avait effectué des lancements de missiles balistiques. D’après l’agence de presse Kyodo, ces projectiles n’auraient pas atteint les eaux territoriales ou la zone économique exclusive du Japon.Il s’agit d’une nouvelle menace militaire en huit jours. Et c’est une première depuis la fin des exercices conjoints sud-coréano-américains le 20 août dernier. Même après son achèvement, le régime de Kim Jong-un continue de protester contre ces manœuvres ainsi que l’adoption d'armes sophistiquées par le Sud. Et il renonce aussi à la relance des discussions avec Washington. Il a qualifié le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo de « calomniateur » dans les négociations nord-coréano-américaines.