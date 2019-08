Pyongyang dévoile les images du test de son nouveau lanceur de missiles de grande dimension

Photo : YONHAP News

Les médias nord-coréens ont rapporté dimanche le succès du test d’un lance-roquettes multiples de très grande taille nouvellement développé. Dans la vidéo dévoilée, on voit Kim Jong-un superviser l’essai de ce lanceur de grande dimension qui s’est déroulé la veille à l’aérodrome militaire de Sondok, situé dans la province de Hamgyong du Sud.Selon Pyongyang, cette nouvelle arme est mise au point avec ses propres technologies. Doté de roues, ce lance-roquettes de calibre 400 mm ou plus est capable de lancer quatre missiles pouvant parcourir plus de 400 km, et donc atteindre les principales installations militaires sud-coréennes.Après avoir dirigé ce test en compagnie de sa sœur cadette Kim Yo-jong, le leader nord-coréen a ordonné la poursuite du développement des armes stratégiques et tactiques.