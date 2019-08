Photo : YONHAP News

Après une belle journée de dimanche, les nuages ont fait leur retour progressivement sur l'ensemble du pays, à commencer par l'île de Jeju où des averses étaient attendues dans la soirée.Au niveau des températures, on attendait cet après-midi 28℃ à Busan, 29℃ à Gangneung, 31℃ à Séoul et 32℃ à Daejeon, la ville la plus chaude ce lundi.