Séoul réaffirme sa volonté de dissocier l’aide humanitaire au Nord et la situation politique

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen s’est entretenu, dimanche après-midi, avec la directrice générale de l’Unicef au sujet de l’aide humanitaire destinée à la Corée du Nord.Pointant du doigt un important écart entre le budget consacré aux projets humanitaires au Nord et les moyens accordés par la communauté internationale au profit du pays communiste, Henrietta Fore a exprimé son souhait de coopérer avec Séoul afin d’améliorer l’alimentation et la santé publique des nord-Coréens en difficultés.A cette occasion, Lee Nak-yon a réaffirmé la position de son gouvernement, qui est de poursuivre les activités humanitaires au nord du 38e parallèle indifféremment de la situation politique dans la péninsule.Le Premier ministre s’est également engagé à envisager de renforcer la participation de son pays à l’aide publique au développement (APD) et au Fonds de coopération pour le développement économique (EDCF) en faveur des enfants et des femmes.