Moon Jae-in se rendra dans trois pays d'Asie du Sud-est

Photo : YONHAP News

Le président de la République effectuera du 1er au 6 septembre une visite dans trois nations d'Asie du Sud-est, à savoir la Thaïlande en visite officielle, et la Birmanie et le Laos en visite d'Etat. Moon Jae-in tiendra ainsi sa promesse faite lors de son discours prononcé en novembre 2017 aux Philippines. En effet, il s'y était engagé à visiter au cours de son quinquennat tous les pays membres de l'Asean afin de consolider la communauté de paix dans la région.La porte-parole de la Cheongwadae Ko Min-jung a expliqué que la Thaïlande, la Birmanie et le Laos constituaient des pays clés de la « nouvelle politique du Sud » du gouvernement, tout comme les pays riverains du Mékong.La tournée dans ces trois nations est d'autant plus importante que se tiendra fin novembre à Busan le 3e sommet spécial Corée du Sud-Asean et le 1er sommet entre Séoul et cinq pays du Mékong.