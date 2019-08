Le gouvernement mettra en place une politique budgétaire expansionniste pour 2020

Photo : YONHAP News

Les représentants du gouvernement et du parti présidentiel réunis aujourd’hui se sont mis d’accord pour adopter une politique expansionniste pour l’année prochaine. Le projet de budget 2020 sera présenté le 3 septembre à l’Assemblée nationale.Selon Hong Nam-ki, ministre des Finances et vice-Premier ministre à l'économie, les efforts seront déployés afin de redynamiser l’économie, accélérer la croissance innovante et consolider les bases pour une nation inclusive. Face au risque de ralentissement économique, l’investissement dans les exportations sera multiplié. La priorité sera également donnée à la stabilité du marché de l’emploi et de l’éducation.A ce propos, Lee In-young, chef du groupe parlementaire du Minjoo, a mis en avant la nécessité d’opter pour une politique expansionniste afin d’éviter l’installation d’une croissance faible face au risque de récession mondiale.Cet avis est partagé par Cho Jung-sik, président du comité de la politique au sein du parti au pouvoir. Selon lui, l'assainissement des finances publiques est relativement assuré par rapport aux autres puissances économiques. D’où l’importance de multiplier les soutiens financiers favorables à la reprise des moteurs de croissance du pays.