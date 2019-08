Un conglomérat sur trois ne prévoit pas d’embauches au 2e semestre

Photo : YONHAP News

Job Korea, l'un des grands portails de recrutement en Corée du Sud, a rendu publics aujourd'hui les résultats d'un sondage réalisé auprès des 500 plus grandes entreprises du pays concernant leur plan d'embauche.Parmi les 248 sociétés qui ont répondu à l'enquête, 45,6 %, soit 113 entreprises, se sont dites prêtes à recruter pour le second semestre de cette année, contre 34,2 % qui n'ont pas de projet en ce sens. L'an dernier, les réponses positives atteignaient 66,5 %.30 841 postes seront à pourvoir, soit 3,8 % de moins en glissement annuel. Les secteurs de l'électricité et de l'électronique en représentent la plus grande part, avec 13 075 embauches, suivis de l'automobile, de l’aéronautique et de l’énergie et la pétrochimie.Près de 60 % des entreprises concernées, dont les groupes Samsung et SK, lanceront le mois prochain leur campagne de recrutement ouverte à tous les diplômés d’université.Quant à Hyundai Motor, il recevra des dossiers de candidature tous les mois. Effectivement, de plus en plus d'entreprises préfèrent embaucher leurs nouveaux salariés de manière spontanée au lieu de lancer de vastes campagnes de recrutement périodiques.