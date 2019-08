La consommation d'électricité a diminué cet été

Photo : YONHAP News

Dès cet été, le gouvernement a appliqué le rabais d’électricité permanent aux ménages. Or, cette année, la consommation d’électricité entre juillet et août a baissé dans les foyers par rapport à la même période l’an dernier. Résultat : le montant du rabais consenti aux particuliers a été moins élevé.D’après KPX, le distributeur national d'électricité, le pic de consommation électrique a été enregistré le 13 août où la température moyenne s’est élevée à 35℃. Sa consommation a atteint 90 310 000 kW. Le deuxième jour record était le lendemain, avec 90 050 000 kW.La consommation électrique des ménages a ensuite chuté à 66 050 000 kW le 18 août puis augmenté de nouveau trois jours plus tard à 83 780 000 kW. Avec la baisse de la température, la consommation d'électricité va également diminuer dans les jours à venir.