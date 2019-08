Département d'Etat américain : la fin du GSOMIA est dangereuse pour l'armée américaine

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, la porte-parole du département d'Etat s’est dite profondément déçue et inquiète à propos de la décision du gouvernement sud-coréen de ne pas prolonger l’accord relatif au partage d’informations militaires (GSOMIA) avec le Japon. Dans son tweet posté ce matin, Morgan Ortagus a estimé que cette abrogation pourrait compliquer la défense de la Corée du Sud tout en augmentant le risque qui pèse sur les soldats américains.Rappelons que le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo avait déjà exprimé sa déception face à la décision de Séoul. Cette fois-ci, Washington a évoqué pour la première fois le lien entre le GSOMIA et ses militaires.En revanche, le président américain se montre relativement discret à ce sujet. Avant de participer au sommet du G7 qui se tient jusqu’à aujourd’hui à Biarritz, en France, Donald Trump s’est contenté de dire qu’il allait « voir ce qui va se passer en Corée du Sud ». Depuis, il garde le silence.Dans ce contexte, certains pointent du doigt la divergence d’avis entre les hauts responsables américains et le locataire de la Maison blanche.