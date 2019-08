Séoul va investir 2 000 milliards de wons afin de faire face aux restrictions commerciales de Tokyo

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo ont souligné aujourd’hui l’importance d’une politique budgétaire expansionniste en vue de relancer l’économie. Dans ce cadre, plus de 2 000 milliards de wons, l’équivalent de 1,5 milliard d’euros, seront débloqués afin de soutenir les secteurs des matériaux, des composants et des équipements affectés par les restrictions commerciales japonaises. Ce montant est deux fois plus important que celui prévu initialement.Le budget consacré à la lutte contre les pics de pollution sera également doublé en 2020. Ainsi, Séoul a avancé à 2021 son objectif de réduction des particules fines, à savoir un an plus tôt que prévu.Concernant la sécurité sociale, le gouvernement a décidé d’accorder un budget supplémentaire de plus de 1 000 milliards de wons, à savoir environ 740 millions d’euros.Afin de soutenir les jeunes et les nouveaux mariés, 9 000 logements sociaux qui leur sont destinés seront construits.De plus, l’Etat va allouer une subvention de 700 milliards de wons, soit quelque 520 millions d’euros afin de créer 130 000 emplois pour les seniors et de réaliser la gratuité de l’enseignement des lycéens de deuxième et troisième années.Un chiffre global pour le projet de budget 2020 qui sera remis à l’Assemblée nationale le 3 septembre sera annoncé ultérieurement.