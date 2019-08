Un sud-Coréen sur deux désapprouve la politique du chef de l'Etat

Photo : YONHAP News

La cote de popularité du président de la République a encore baissé pour atteindre 46,2 %, alors que l'opinion négative à son encontre est désormais majoritaires avec 50,4 %, soit 4,1 points de plus sur une semaine. Ce sont les résultats dévoilés aujourd'hui d’un sondage effectué par Realmeter du 19 au 23 août auprès de 2 512 adultes.C'est la première fois que le taux de désapprobation des politiques menées par Moon Jae-in dépasse le seuil de 50 % depuis son investiture. Une baisse générale a été constatée chez les sondés, quels que soient leur sensibilité politique, leur âge et leur lieu de résidence. Ceci dit, l'impopularité du chef de l'Etat était la plus forte chez les vingtenaires et les cinquantenaires, tandis que les réponses positives restaient majoritaires parmi les autres tranches d'âge.Selon l'institut de sondages, cette chute de popularité a été entraînée par la désignation, très contestée, de l'ancien conseiller présidentiel Cho Kuk au poste de ministre de la Justice.Le taux de soutien du Minjoo, le parti au pouvoir, a lui aussi baissé pour enregistrer 38,3 %, et celui du Parti Liberté Corée, le principal parti d'opposition, s'est établit à 30,2 %.