RCEP : Séoul et Tokyo se rencontrent en vain autour des représailles commerciales japonaises

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon se sont entretenus en marge de la 6e réunion ministérielle sur les négociations du Partenariat économique régional global (RCEP), tenue les 24 et 25 août à Jakarta en Indonésie.Yeo Han-gu, chef de la délégation sud-coréenne et directeur général des négociations commerciales au ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, a ainsi rencontré quatre délégués généraux de la partie japonaise, dont Yashiko Yoshida du ministère des Affaires étrangères.Yeo a de nouveau appelé l'Archipel à retirer ses mesures de représailles commerciales contre Séoul, qui sont selon lui illégitimes et ne respectent pas les principes de ce partenariat économique. Il avait déjà dénoncé les restrictions commerciales nippones lors du 27e round de négociations du RCEP, le mois dernier en Chine.Le RCEP est un projet d'accord de libre-échange entre 16 pays autour de l’océan Pacifique. Incluant la Corée du Sud, le Japon et la Chine.