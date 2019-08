La hausse du ratio recettes fiscales/PIB se poursuit en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le ratio recettes fiscales/PIB de la Corée du Sud, autrement dit la somme des impôts et des cotisations sociales en pourcentage du produit intérieur brut, s'est élevé l'an dernier à 26,8 %, soit 1,4 point de plus par rapport à 2017. Il s'agit de la plus forte évolution en dix ans, et de la cinquième année de hausse consécutive.Selon un rapport du Bureau du budget de l'Assemblée nationale (NABO), cette hausse historique est due à la bonne récolte des recettes fiscales et à l'élargissement de la protection sociale. Néanmoins, le taux sud-coréen se trouve bien en dessous de la moyenne des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui s'est établie à 34,2 % en 2017, un chiffre lui aussi en hausse.Ici, au pays du Matin clair, le ratio doit progresser encore dans les années qui viennent, notamment par la hausse des contributions sociales.