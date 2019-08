Harris prône l'échange technologique entre les industries sud-coréenne et américaine

Photo : YONHAP News

L'ambassadeur américain en Corée du Sud s'est rendu aujourd'hui au siège social de Hyundai Heavy Industries à Ulsan, une ville portuaire dans le sud-est du pays. Harry Harris et Han Young-seok, le PDG de l'entreprise, se sont entretenus pour promouvoir la coopération industrielle et technologique entre les deux nations.Les Etats-Unis se sont hissés en 2018 au troisième rang en termes de commandes dans la construction navale, des commandes qui ont atteint au niveau mondial 77 milliards de dollars pour 1 321 navires. Plus précisément, le pays de l'oncle Sam a passé commande pour 45 navires d'une valeur totale de 9,7 milliards de dollars.De son côté, Hyundai Heavy Industries a livré ces 30 dernières années 100 navires à 19 armateurs américains, dont 27 pétroliers, 14 navires très gros porteurs (VLCC) et deux méthaniers d'une capacité de 180 000 mètres cubes. L'an dernier, l'industriel a décroché le contrat de construction de plateformes d'exploitation de brut semi-submersibles pour le projet américain King's Quay.