Moon Jae-in s’entretient avec Abiy Ahmed à la Maison bleue

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est entretenu cet après-midi avec le Premier ministre éthiopien actuellement à Séoul pour une visite de deux jours. Il s'agit du premier déplacement d’un chef de gouvernement éthiopien en huit ans, et du premier dirigeant africain à se rendre au pays du Matin clair depuis l'investiture de Moon Jae-in.Le locataire de la Maison bleue a demandé à Abiy Ahmed de soutenir le processus en vue de la dénucléarisation nord-coréenne et de la coprospérité dans la péninsule. Il a d'ailleurs salué les efforts diplomatiques déployés par son interlocuteur pour instaurer la paix en Afrique de l'Est. De son côté, le Premier ministre éthiopien a assuré son entier soutien à Séoul dans le processus de paix des deux Corées.Les deux leaders se sont également mis d'accord pour renforcer l'amitié entre Séoul et Addis-Abeba née durant la guerre de Corée, à laquelle avaient participé des soldats éthiopiens.Les deux pays ont donc convenu d'élargir la coopération économique et commerciale bilatérale, avant d'échanger sur des mesures à prendre telles que la signature de l'accord de protection des investissements et la création d’un complexe industriel local dédié aux industries sud-coréennes, entre autres. Qui plus est, un comité mixte de niveau ministériel sera mis en place.