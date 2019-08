Le moral des consommateurs en berne depuis mai

Photo : YONHAP News

La chute du moral des consommateurs se poursuit pour le quatrième mois de suite. C’est le résultat publié aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK). En effet, l’indice composite de confiance des consommateurs (CCSI) a reculé de 3,4 points pour atteindre 92,5 points en août.Le CCSI, qui était en hausse entre décembre et avril derniers, poursuit sa descente depuis mai. S’il est inférieur à 100, cela montre que les consommateurs pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.Un responsable de la banque centrale explique ce recul par l’incertitude accrue qui s’installe, et ceci pour de multiples raisons : la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine et la chute de la bourse et de la monnaie sud-coréennes face au dollar américain, entre autres.Ce regain de pessimisme, toujours d'après la BOK, est aussi imputable aux restrictions des exportations japonaises imposées contre la Corée du Sud. Ce à quoi s’ajoute l’aggravation de la conjoncture économique et de la situation financière des ménages.Face à la dégradation des conditions économiques externes et internes, l'indice composite sur l'attente de trouver un emploi (CSI) a également reculé de trois points pour se limiter à 74 points.