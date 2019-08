Le ministère de la Réunification et l'Unicef viendront en aide aux mères et aux enfants nord-coréens

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Réunification et la directrice générale de l’Unicef se sont mis d’accord pour élaborer un plan de coopération à moyen et à long terme en vue d’améliorer la situation sanitaire et alimentaire des bébés et femmes enceintes en Corée du Nord.Durant son entretien avec Henrietta Fore, actuellement en visite en Corée du Sud, Kim Yeon-chul a exprimé sa gratitude envers l’Unicef qui met en place des programmes d’amélioration de la santé et de l’alimentation dans le pays communiste malgré les difficultés, tout en réaffirmant la volonté de son gouvernement de poursuivre les activités humanitaires destinées aux nord-Coréens indifféremment de la situation politique dans la péninsule.La directrice de l'organisation onusienne a remercié à son tour les autorités sud-coréennes qui apportent leur soutien pour lutter contre la malnutrition des enfants dans le royaume ermite.Dans le cadre du plan humanitaire destiné aux enfants et aux mères au nord du 38e parallèle, Séoul a décidé en juin d’apporter une aide de 8 millions de dollars à différentes organisations internationales, dont 3,5 millions de dollars à l’Unicef.