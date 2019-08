Les enfants victimes de harcèlement moral et de violence verbale se multiplient

Photo : Getty Images Bank

Le harcèlement moral et la violence verbale ne cessent de gagner du terrain à l’école en Corée du Sud. Le ministère de l’Education a publié aujourd’hui le résultat de son enquête menée en avril auprès des élèves du pays.Selon ce rapport, ceux qui se déclarent victimes de violences scolaires ont représenté 1,6 %, soit une hausse de 0,3 point par rapport à l’année dernière. Le chiffre était le plus élevé chez les écoliers du primaire avec 3,6 %. La part des victimes était de 0,8 % au collège et de 0,4 % au lycée. Parmi les différents types de violence à l’école, la violence verbale est la forme la plus répandue avec 35,6 %, devant le harcèlement scolaire (23,3%).Cette enquête montre que les violences psychologiques et indirectes continuent de progresser depuis 2015. En revanche, les attaques physiques, le harcèlement sexuel et le racket sont en baisse depuis 2017.En se basant sur cette étude et le résultat de l’enquête prévue pour le deuxième semestre de cette année, le gouvernement va publier en décembre un plan de prévention des violences en milieu scolaire.