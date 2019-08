Séoul conseille à ses voyageurs à Hong Kong de faire preuve de « vigilance continue »

Photo : KBS News

Le gouvernement a désormais classé Hong Kong en « zone bleue », c’est-à-dire une zone où une « vigilance continue » est recommandée aux voyageurs.Le ministère des Affaires étrangères a expliqué avoir pris une telle décision pour la sécurité de ses ressortissants. Car les affrontements entre les manifestants pro-démocratie et les policiers anti-émeutes deviennent de plus en plus violents dans l'ancienne colonie britannique. Il a annoncé en même temps qu’il allait mettre à jour son avertissement selon l’évolution de la situation. Il peut le faire monter d’un cran ou le lever.La carte mondiale des zones à risque compte quatre classifications et autant de couleurs : noir, rouge, orange et bleu. La zone bleue est le niveau le plus bas de l’échelle.