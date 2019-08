Le réacteur sud-coréen APR1400 approuvé aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le réacteur nucléaire sud-coréen à eau légère APR1400 a obtenu la « certification du design » (DC) de la Commission de réglementation nucléaire des Etats-Unis (NRC). C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP).Il s’agit du premier modèle non américain reconnu par la NRC. Cette certification autorise la construction et l’exploitation de centrales nucléaires dotées du réacteur APR1400 dans le pays de l'oncle Sam. Et cela signifie que le délai et le coût liés à la délivrance des permis nécessaires à la construction et à l’exploitation de ces centrales vont réduire considérablement, ce qui facilitera l’accès des sociétés sud-coréennes au marché américain.La procédure d’obtention de la DC auprès de la NRC a été lancée collectivement par KHNP et Kepco (Korea Electric Power Corporation), mobilisant la participation de Kepco E&C, KEPCO Nuclear Fuel et Doosan Heavy Industries.A noter que les centrales nucléaires construites par le consortium sud-coréen aux Emirats arabes unis sont constituées de réacteurs APR1400. Ce modèle a également été approuvé en octobre 2017 par l’organisation European Utility Requirements (EUR).