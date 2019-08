Auditions de confirmation de Cho Kuk au Parlement les 2 et 3 septembre

Photo : YONHAP News

La commission judiciaire de l’Assemblée nationale a finalement décidé de mener les 2 et 3 septembre les auditions de confirmation de Cho Kuk, proposé par Moon Jae-in comme nouveau ministre de la Justice.Une décision prise suite à un accord, hier, entre les représentants à la commission des trois partis qui disposent d'un groupe parlementaire. A savoir, le Minjoo, au pouvoir, et les deux formations de l’opposition conservatrice, le Parti Liberté Corée et le Bareun-Avenir.C’est une sorte de modus vivendi dans lequel ces deux camps obtiendraient gain de cause. Car le parti présidentiel voulait à l’origine achever l’audition avant la fin du mois, comme le veut la loi. Les conservateurs avaient quant à eux demandé de la mener pendant trois jours. Dans la majorité des cas, l’audition de confirmation d’un ministre désigné se déroule sur une seule journée. De quoi faire réagir certains dirigeants du Minjoo. Ceux-ci ont toutefois donné leur accord.Si tout se passe comme prévu, lors de son grand oral devant le Parlement, Cho devra s’expliquer sur toutes les allégations avec ou sans fondement formulées contre lui et sa famille, en particulier sa fille. Celle-ci est soupçonnée d’avoir bénéficié de certaines faveurs susceptibles de fausser la concurrence pour intégrer une prestigieuse université et une école supérieure de médecine.Et les députés de l’opposition devront lancer une offensive inédite contre cet ancien premier secrétaire de Moon aux affaires civiles. Des débats à couteaux tirés sont attendus.