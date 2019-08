Kyodo News : Séoul, Pékin et Tokyo coordonnent la tenue d’un nouveau sommet vers Noël

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont commencé à se concerter pour tenir un nouveau sommet entre leurs dirigeants aux alentours de Noël. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence Kyodo News.D’après des sources diplomatiques des trois pays citées par l’agence nippone, ces concertations ont été engagées après la conférence de leurs chefs de la diplomatie, qui a eu lieu le 21 août à Pékin.Le choix de la date n’est pas anodin, puisque la Chine aura alors terminé les discussions sur les grandes lignes de sa politique économique pour 2020 et le Japon l’élaboration de son projet de budget pour l’année prochaine. Le timing semble convenir également à la Corée du Sud.Cela dit, la coordination s’annonce difficile en raison de la récente escalade des tensions entre Séoul et Tokyo. A ce propos, un haut responsable du ministère japonais des Affaires étrangères a tout de même souligné l’importance de la coopération entre les trois principales nations d’Asie du Nord-est.Kyodo News prévoit cependant que cette fois, Moon Jae-in et Shinzo Abe n’auront pas de tête-à-tête, même si le sommet trilatéral se tient, et ce contrairement à ce qui s’était passé lors des précédentes rencontres trilatérales, dont la dernière remonte à mai 2018. C’était à Tokyo.