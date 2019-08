Conflit commercial : l’économie sud-coréenne sera plus affectée que celle du Japon, selon Moody’s

Photo : YONHAP News

Moody’s estime que le différend commercial Séoul-Tokyo représente un danger pour l’économie des deux pays, mais qu’à court terme, il pèsera plus négativement sur celle de la Corée du Sud. L’agence internationale de notation a avancé cette estimation dans son nouveau rapport sur les perspectives économiques mondiales, publié hier.Elle y évoque le fait que le pays du Matin clair est largement dépendant des exportations, ajoutant qu’il est donc fort probable que le conflit affectera en particulier le secteur manufacturier.Précédemment, l’agence avait abaissé ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour cette année et l’année prochaine. Elle table désormais sur une progression du PIB de 2 % en 2019 et de 2,1 % en 2020, soit respectivement 0,1 point de moins que ses précédents pronostics.