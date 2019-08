Un concert de la paix prévu pour la commémoration du sommet intercoréen de Pyongyang en 2018

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud prépare un concert pour célébrer le premier anniversaire du sommet de Pyongyang entre Moon Jae-in et Kim Jong-un et pour souhaiter la paix dans la péninsule.Son ministère de la Culture et son Office national du tourisme (KNTO) l’organiseront ensemble, le 9 septembre, à la gare de Dorasan. C’est une gare ferroviaire sud-coréenne, la seule située dans un secteur à accès restreint, près de la frontière avec le Nord.Le violoncelliste de réputation mondiale Yo-Yo Ma s’y produira dans le cadre du « Bach Project » qu’il a lancé en août l’an dernier. Un projet qui vise à interpréter les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach dans 36 lieux à travers le monde. Parmi d’autres artistes invités figurent la célèbre chanteuse de pansori Ahn Sook-sun et le pianiste d’origine nord-coréenne mais réfugié au Sud, Kim Chol-ung.