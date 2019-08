Le gouvernement dévoile une série de mesures à l’horizon de Chuseok

Photo : YONHAP News

La fête de la pleine lune et des récoltes, appelée Chuseok, tombe cette année le 13 septembre, deux semaines plus tôt que les années précédentes.A son approche, le gouvernement a préparé une panoplie de mesures de circonstances et les a annoncées aujourd’hui en conseil des ministres. Il s’agit notamment de stabiliser les prix, de booster le commerce dans les marchés traditionnels et d’assurer un trafic fluide sur les routes et les autoroutes.Concrètement, l’exécutif a décidé d’augmenter l’offre de certains produits agricoles et halieutiques. Celle des 15 produits plus particulièrement demandés à l’occasion de Chuseok sera jusqu’à trois fois plus importante. Il fera également en sorte que leur transport ne soit pas entravé et que le dédouanement des cadeaux commandés à l’étranger soit effectué rapidement.Les mesures annoncées prévoient aussi l’émission de bons d’achats pour quelque 370 milliards de wons, pouvant être utilisés sur les marchés traditionnels.Et pendant les trois jours de vacances de Chuseok, du 12 au 14 septembre, les automobilistes pourront passer gratuitement aux péages des autoroutes. Les tarifs des billets KTX, le TGV sud-coréen, seront baissés de 40 % au maximum. Les principaux palais royaux et musées seront eux gratuits pendant les trois jours.Les services des urgences des hôpitaux resteront ouverts 24 heures sur 24.