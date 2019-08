Début des enquêtes du Parquet sur les allégations contre Cho Kuk

Photo : YONHAP News

Pendant ce temps, le Parquet du district central de Séoul a commencé aujourd’hui à perquisitionner les locaux liés aux soupçons contre Cho Kuk, le candidat de Moon Jae-in pour devenir ministre de la Justice, et sa famille. Une dizaine de plaintes ont déjà été déposées contre lui.Toutes les universités où sa fille a étudié dans le passé et où elle étudie actuellement font l’objet de descentes. Idem pour l’établissement qui gère le fonds d’investissement privé dans lequel le candidat et sa famille ont placé de l’argent, comme pour le collège privé dont son père décédé avait été président du conseil d’administration.Concernant les investigations du Parquet, Cho a souhaité qu’elles permettent d’élucider toutes les allégations.