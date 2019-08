Les efforts se poursuivent pour rapatrier les restes des Coréens tués dans la bataille de Tarawa

Photo : KBS News

Le gouvernement continue à œuvrer pour le rapatriement des restes des Coréens tués dans de nombreux combats acharnés pendant la guerre du Pacifique après avoir été réquisitionnés par le Japon. Il concerne cette fois les travailleurs forcés morts lors de la bataille de Tarawa, dans la partie centrale du Pacifique.Afin de ramener les dépouilles dans leur pays avant la fin de l’année, le Service national de médecine légale (NFS) de Corée du Sud et la DPAA, l’agence du Pentagone chargée de retrouver les prisonniers de guerre ou disparus au combat de guerres et conflits, ont signé hier un accord.On estime qu’un total de 586 Coréens ont été tués en 1943 lors de la bataille de Tarawa entre les troupes américaines et japonaises. L’ADN de 184 d’entre eux a été identifié jusqu’à présent.