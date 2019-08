Photo : YONHAP News

La Corée du Sud comptait, fin 2018, quelque 51 830 000 habitants, soit une croissance de 0,09 % sur un an, selon l’enregistrement des faits d’état civil. C’est ce qu’on a appris des données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Intérieur.Dans le détail, leur âge moyen est de 42,1 ans, soit 7,2 mois de plus qu’à la fin 2017 : 40,9 ans chez les hommes et 43,2 ans chez les femmes. Et le plus grand nombre de sud-Coréens sont nés en 1971, avec environ 942 700 personnes.