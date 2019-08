Conflit commercial : Tokyo raye officiellement la Corée du Sud de sa « liste blanche »

Photo : YONHAP News

C’est désormais chose faite. Comme prévu, c’est aujourd’hui que le gouvernement japonais a officiellement retiré la Corée du Sud de sa « liste blanche » des pays bénéficiant d’un contrôle allégé sur les exportations. Une liste sur laquelle il l’avait incluse en 2004.De fait, l’amendement de son décret en ce sens a pris effet aujourd’hui, 21 jours après sa promulgation. Il contraint les entreprises nippones qui exportent des produits dits stratégiques vers le pays du Matin clair à effectuer dorénavant de lourdes démarches administratives pour obtenir des licences d’exportation. Idem pour les produits non stratégiques, s’ils sont jugés susceptibles d’être utilisés à des fins militaires. Quasiment tous les biens, à l’exception des aliments et du bois, pourront être concernés.Le Japon a ainsi rejeté même la proposition du Premier ministre sud-coréen. Lundi, Lee Nak-yon avait laissé entendre que Séoul pourrait revenir sur sa décision de ne pas renouveler son accord avec Tokyo sur le partage de renseignements militaires, si celui-ci retirait ses restrictions commerciales.Cela dit, pour le gouvernement de Shinzo Abe, les deux dossiers sont bien distincts. Son ministre des Affaires étrangères Taro Kono a annoncé hier que l’accord de 1965 sur les réparations liées à la période coloniale était le plus important dans les relations bilatérales. Il est allé jusqu’à dire que Séoul doit comprendre d’abord qu’il est impossible de réécrire l’Histoire.