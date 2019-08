5 000 milliards de wons seront débloqués entre 2020 et 2022 pour stabiliser l’offre de matériaux

Photo : YONHAP News

Le gouvernement, le Minjoo au pouvoir et la Maison bleue continuent à plancher sur les mesures à prendre afin de compenser l’impact des restrictions japonaises sur les exportations vers la Corée du Sud.Pour cela, les représentants des trois parties se sont de nouveau réunis ce matin. Cette fois encore, plusieurs mesures ont été prises. Il s’agit en premier lieu de débloquer plus de 5 000 milliards de wons, ou 3,7 milliards d’euros, entre 2020 et 2022 afin de stabiliser les réseaux d’approvisionnement de matériaux, de pièces détachées et d’équipements.Autre décision prise. Elle concerne la classification en quatre catégories de plus de 100 produits qui nécessitent en priorité la recherche et le développement. Une opération qui sera menée après avoir procédé à un examen général des matières premières largement dépendantes du Japon. Elle sera terminée avant la fin de l’année.Le gouvernement mènera aussi au plus vite les trois projets de recherche et développement (R&D) déjà exemptés d’une étude de faisabilité préliminaire. Leur montant s’élève à 1 920 milliards de wons.L’exécutif a aussi annoncé envisager d’engager, au moment opportun, les procédures nécessaires pour porter plainte contre le Japon devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC).Toutes ces mesures doivent être entérinées lors de la réunion des ministres concernés par les sciences et les technologies, qui doit elle aussi se tenir aujourd’hui. Elle sera présidée par le Premier ministre.