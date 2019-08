La première voiture à hydrogène du président entre en scène

Photo : YONHAP News

Le président de la République est monté, hier, à bord de sa première voiture officielle qui roule à l’hydrogène. Il s’agit du modèle Nexo du constructeur sud-coréen Hyundai Motor. Moon Jae-in s’est déplacé de son bureau de travail au bâtiment principal de la Maison bleue.C’est la troisième fois que le chef de l'Etat monte dans un véhicule écologique. La dernière fois était en octobre 2018 au cours de sa visite en France. Moon a exprimé ses attentes pour les éventuels changements dans la vie quotidienne de la population et les répercussions économiques que ces automobiles vertes pourront apporter.Selon la Cheongwadae, cette décision montre la volonté de son locataire de dynamiser le secteur de l’énergie hydrogène et lutter contre la pollution aux particules fines dans le pays. Le véhicule sera utilisé pour son déplacement quotidien et son usage sera étendu ultérieurement. Jusqu’à présent, six voitures de ce type étaient utilisées pour le bureau du secrétariat et celui de l’escorte. C’est la première fois que la Maison bleue l’a introduit pour le déplacement du président.